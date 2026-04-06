Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da 8 milyon makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Otoyolda A.B'nin (37) kullandığı tırı durdurulan ekipler, yaptığı aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.


        Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

