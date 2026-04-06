Sakarya'da 8 milyon makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otoyolda A.B'nin (37) kullandığı tırı durdurulan ekipler, yaptığı aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.