Sakarya'da Atatürk Caddesi'nin altyapı çalışmaları başladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Atatürk Caddesi'nin altyapı çalışmalarına başlanması kapsamında tören düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), caddede 12 kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kapsayan altyapı hattının yenileceği ve daha sonra "prestij cadde" projesi için üstyapı çalışmalarının başlanacağı bildirildi.



Proje kapsamında toplam 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 3 bin 500 metrelik atık su hattı ve 3 bin metrelik yağmur suyu hattının yenileceği aktarılan açıklamada, projeyle yoğun yağmurlarda oluşabilecek su baskınlarının önleneceği ve yeni atık su hattıyla atık suların güvenli tahliyesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.



Açıklamada, altyapının yenilenmesinin ardından cadde de aydınlatma, peyzaj, çevre düzenlemesi ve yürüyüş alanlarıyla prestij cadde olarak yeniden inşa edileceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Arifiye'nin çok hızlı büyüyen ve gelişen ilçe olduğunu, bu nedenle yatırıma ihtiyacının farkında olduklarını kaydetti.



İşbirliğinin bereketli hale geldiği bilgisini veren Erdoğan, "Hangi ilçemizin neye ihtiyacı varsa birlikte oturuyor ve ilçemizin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Biz Ankara'da uzun süre susuz kaldık. Kendi şehrimizde şükürler olsun ki AK Parti belediyeciliğiyle yönetiliyoruz. Bugünde Arifiye'de sağlam bir altyapı için temel atıyoruz." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin 16 ilçesinde insan odaklı hizmet anlayışıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıllık değişim ve dönüşüm vizyonunu kente yansıtmaya gayret ettiklerini vurguladı.



İlçeyi geleceğe sağlam şekilde hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Alemdar, şunları kaydetti:





"Asbest borularla kayıp kaçak oranı yüksek oluyor. Bu suyumuzun geleceğine zarar veriyor. Biz bu konuda şehrimiz genelinde sağlam altyapı ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Su hayat, yol medeniyettir anlayışıyla ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli boruları yenileyerek, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını modern sisteme kavuşturuyoruz."



Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu'nun da konuşma yaptığı programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi, yağmur suyu büzü boru hattına indirildi.

