Sakarya'da bir villada çıkan yangın hasara neden oldu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir villada hasar oluştu.
Giriş: 30.05.2026 - 14:09
Çamlık Mahallesi Kadirler mevkisinde bir villanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Geyve ve Taraklı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlk belirlemelere göre villanın çatısında hasar oluştu.
