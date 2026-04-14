Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan Gazzeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dernek tarafından yapılan açıklamada, bölgede ihtiyaç sahipleri ve yetimlerle bir araya gelen gönüllülerce nakit ve tıbbı cihaz desteği, ilaç temini gibi yardımlarda bulunulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, insani yardım faaliyetlerini yerinde değerlendirilerek yapılan ziyaretin izzetli direnişin, sabrın ve imanın en canlı örneği olduğu, bölgedeki yardım çalışmalarının artırılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu ziyaret bize bir kez daha göstermiştir ki asıl güç teknoloji, silah ve imkan değil, Allah'a olan teslimiyet ve sarsılmaz bir imandır. Gazzeli kardeşlerimizin bu izzetli duruşu, tüm dünyaya bir çağrıdır. Unutmamaya, yeniden hatırlamaya ve birlik olmaya çağrıdır. Türkiye olarak, milletimizle birlikte mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz çünkü izzet birliktedir, şeref imandadır ve zafer sabredenlerindir."

        - SAÜ'de afet sonrası eğitim projesi başlatıldı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen afet sonrası eğitimi programı "REACT Academy Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleşti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğince desteklenen projenin açılış toplantısının 6 ülkeden bir araya gelen akademisyenlerin katılımıyla SAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada, Erasmus+ Teacher Academies programı kapsamında desteklenen ve 36 ay sürecek olan programla afet ve kriz anlarında eğitimin kesintisiz şekilde sürmesi için öğretmen ve öğrencilerin hazırlanmasının amaçlandığı anlatıldı.

        Açıklamada, program kapsamında üretilecek bilgi birikiminin projeyle sınırlı kalmaması için açık erişim, dijital görünürlük ve sürdürülebilir yaygınlaştırmaya önem verileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Pamukova'da yeni içme suyu kaynağı: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak
        Ballıkaya Barajı Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak
        Beldeki gizli tehlike: Spinal stenoz Bel fıtığıyla aynı belirtileri olan si...
        Sakaryaspor'un 10 yılın ardından yükseldiği Trendyol 1. Lig serüveni 4 sezo...
        Sakarya'da kar ve yağmur sularıyla dolan menderesler doğaseverlerin ilgisin...
        Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
