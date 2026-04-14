Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan Gazzeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetinde bulundu.



Dernek tarafından yapılan açıklamada, bölgede ihtiyaç sahipleri ve yetimlerle bir araya gelen gönüllülerce nakit ve tıbbı cihaz desteği, ilaç temini gibi yardımlarda bulunulduğu kaydedildi.



Açıklamada, insani yardım faaliyetlerini yerinde değerlendirilerek yapılan ziyaretin izzetli direnişin, sabrın ve imanın en canlı örneği olduğu, bölgedeki yardım çalışmalarının artırılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Bu ziyaret bize bir kez daha göstermiştir ki asıl güç teknoloji, silah ve imkan değil, Allah'a olan teslimiyet ve sarsılmaz bir imandır. Gazzeli kardeşlerimizin bu izzetli duruşu, tüm dünyaya bir çağrıdır. Unutmamaya, yeniden hatırlamaya ve birlik olmaya çağrıdır. Türkiye olarak, milletimizle birlikte mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz çünkü izzet birliktedir, şeref imandadır ve zafer sabredenlerindir."



- SAÜ'de afet sonrası eğitim projesi başlatıldı



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen afet sonrası eğitimi programı "REACT Academy Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleşti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğince desteklenen projenin açılış toplantısının 6 ülkeden bir araya gelen akademisyenlerin katılımıyla SAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.



Açıklamada, Erasmus+ Teacher Academies programı kapsamında desteklenen ve 36 ay sürecek olan programla afet ve kriz anlarında eğitimin kesintisiz şekilde sürmesi için öğretmen ve öğrencilerin hazırlanmasının amaçlandığı anlatıldı.



Açıklamada, program kapsamında üretilecek bilgi birikiminin projeyle sınırlı kalmaması için açık erişim, dijital görünürlük ve sürdürülebilir yaygınlaştırmaya önem verileceği aktarıldı.

