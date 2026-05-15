Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitede, ulusal ve uluslararası nitelikteki yetkin önemli konukları ağırladıklarını söyledi.

        "Bilimden Hikmete" kavramlarının önemli olduğuna değinen Al, "Bugün, bilime, hikmete bir arayış olduğunu düşünüyoruz. Özellikle akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yönelik vizyon çağrışımı yapacağını düşünmekteyiz. Türkiye Yüzyılı önemli, süper güç kavramları var önemli. Diğeri yatırım, finans, iletişim kavramlarının her biri ders olarak anlatılması gereken konu. Bugün konularımız anlamlı ve önemli konuğumuz da önemli." diye konuştu

        Programın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ise değişimin önemli bir kavram olduğunu, günümüzde yapay zeka gibi yeniliklerin ve diğer teknolojik gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

        Yapay zekanın hedef kitlesinin, etki ettiği yerin yeni mezunlar olduğunu ifade eden Yücel, "Yapay zeka yeni mezunların yapacağı çoğu işi yapıyor. Yazıyor, çiziyor, tablo hazırlıyor, film çekiyor, metin yazıyor. Özellikle üniversite gençliği için, yeni mezunlar için zorlu bir hayat. İş garantisi şudur, Türkiye Yüzyılı kavramını iyi anlarsanız, bunu iyi içselleştirirseniz işsiz kalma gibi bir derdiniz olmaz." dedi.

        Türkiye'nin, ekonomik gelişmeler, deprem sonrası hızla yapılaşmaların tamamlanması, savunma sanayi, teknoloji, sağlık, sanayi, enerji, diplomasi ve ulaşım alanlarındaki başarısıyla her geçen gün uluslararası arenada kendini gösterdiğini aktaran Yücel, Türkiye'nin "süper güç" olduğunun yabancı basın kaynaklarında da yer aldığını dile getirdi.

        - Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, bilim fuarına katıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Bilim Fuarı"nın onur konuğu, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu oldu.

        Atikehanım Ortaokulunca düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fuarın açılış kurdelesi, eski milli halterci Halil Mutlu, Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Baylan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Mahir Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiçcioğlu ve okul müdürü Ata Gündüz Uygun tarafından kesildi.

        Öğrencilerle bir araya gelen Mutlu, fuarda öğrencilerin hazırladıkları tasarımlar, deneysel çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
        Sakarya'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
        65 yaşındaki Remziye teyzenin "sınıfta kalma" azmi Yıllarca evlatları için...
        65 yaşındaki Remziye teyzenin "sınıfta kalma" azmi Yıllarca evlatları için...
        "İyilik Timi"nin mimarı serebral palsili Medine, yazdığı kitapla hayatlara...
        "İyilik Timi"nin mimarı serebral palsili Medine, yazdığı kitapla hayatlara...
        Ortaokul öğrencileri çamaşır kurutma makinesinden çıkan lifleri kullanarak...
        Ortaokul öğrencileri çamaşır kurutma makinesinden çıkan lifleri kullanarak...
        Evden ziynet eşyası çalan 2 kadından 1'i tutuklandı
        Evden ziynet eşyası çalan 2 kadından 1'i tutuklandı
        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olduğu davanın görülmes...
        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olduğu davanın görülmes...