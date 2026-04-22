Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya Haberleri SAÜ'de deprem erken uyarı sistemi için sismik gürültü azaltma yazılımı geliştirilecek

        Sakarya Üniversitesince (SAÜ) hazırlanan "Yerli Deprem Erken Uyarı ve Sismik İzleme Sistemleri için Eliptik Kuaterniyon Tabanlı Gerçek Zamanlı Sismik Gürültü Azaltma Yazılım Prototipinin Geliştirilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hidayet Hüda Kösal'ın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle, Türkiye'de deprem erken uyarı ve sismik sinyal izleme sistemlerinde kullanılabilecek, eliptik kuaterniyon tabanlı, gerçek zamanlı çalışan yerli bir sismik sinyal gürültü azaltma yazılım prototipi geliştirilmesi hedefleniyor.

        Geliştirilecek yazılımın, üç bileşenli sismik kayıtların fiziksel polarizasyon özelliklerini koruyarak daha güvenilir biçimde işlenmesine katkı sunması ve bu sayede erken uyarı zincirinde kritik öneme sahip P (Primary-Birincil) dalgasının daha hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilmesine imkan sağlaması amaçlanıyor.


        TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazan projeyle, bilimsel açıdan özgün bir yöntem geliştirmenin yanında ülkedeki deprem teknolojilerinde yerli ve doğrulanabilir yazılım kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Çalışma sonucunda geliştirilecek çekirdek yazılımın, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi ulusal izleme altyapılarında kullanılarak dışa bağımlılığın azaltılması ve lisans maliyetlerinin ülke içinde kalmasına katkı sağlaması öngörülüyor.


        SAÜ'den Prof. Dr. Murat Utkucu'nun danışmanlığındaki projede, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Gökhan Atalı, Doç. Dr. Osman Kırtel, öğretim görevlileri Gözde Sofuoğlu Bilmez ve Burak Süha Yüksel araştırmacı olarak yer alıyor.


        Proje kapsamında ayrıca beş bursiyer de veri hazırlama, analiz, yazılım geliştirme, doğrulama ve test süreçlerine katkı sağlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Özel Adatıp Hastanesi'nde yenilenen Ağız ve Diş Sağlığı birimi hizmete açıl...
        Özel Adatıp Hastanesi'nde yenilenen Ağız ve Diş Sağlığı birimi hizmete açıl...
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Sakarya Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları havadan görüntülendi
        Sakarya Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları havadan görüntülendi
        Sakarya Nehri'ne düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Sakarya Nehri'ne düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
        10 yıldır ödenmeyen süt paraları için fabrika önünde toplandılar Süt mağdur...
        10 yıldır ödenmeyen süt paraları için fabrika önünde toplandılar Süt mağdur...