Atatürk'ün Havza'ya gelişi ile Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yılı kutlanacak

Atatürk'ün Havza'ya gelişi ile Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yılı etkinlikleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.



Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Atatürk'ün Havza'ya gelişi ile Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yılı etkinlikleri görüşüldü.



Ayvat, bu yıl Atatürk'ün Havza'ya gelişinin ve Havza Genelgesi'nin 107. yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kalarak Milli Mücadele'nin temelini attığı Havza'nın Cumhuriyet tarihinde yeri ve önemine yakışır kutlama programı hazırlama gayreti içerisindeyiz. Havza, Cumhuriyet tarihindeki yeri ile önemli bir ilçe." dedi.







