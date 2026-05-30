Havza Belediyesi çocuklar için etkinlik düzenledi
Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Giriş: 30.05.2026 - 17:46
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Çorum Çocuk Tiyatrosu iş birliği ile ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik çocuklardan ilgi gördü.
İllüzyon, top, balon, akrobasi ve dans gösterileri ve hulahop ile çeşitli yarışmaların sahnelendiği gösteride çocuklara pamuk şeker ikram edildi.
