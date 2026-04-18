        Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi miras ile ilgili çalışmalar çalıştayda ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 15:02
        SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi mirasın teknolojik analizleri ve bölgedeki Türk varlığının en eski kanıtları değerlendirildi.


        TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Tarihi Kültür Miraslarında Kullanılan Yüzey Boyalarının Teknolojik Düzeylerinin Mühendislik Karakterizasyon Teknikleriyle Tespiti ve Analizi: Rize Uygulaması" başlıklı projenin sonuçları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen çalıştayda ele alındı.

        Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İkizdere, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde saha araştırmaları yapıldı. Çamlıhemşin'deki Şenköy Camisi ile bölgedeki tarihi konaklardan alınan boya numuneleri, ileri mühendislik karakterizasyon analizlerine tabi tutularak içerikleri ve tarihsel kökenleri derinlemesine incelendi.

        Çalıştayda, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda keşfedilen "Hekimdere Kaya Resimleri" de görüşüldü. Karadeniz Bölgesi'nde bilinen ilk ve tek boyalı kaya resmi olma özelliğini taşıyan bu eserlerin bölgedeki Türk varlığının en eski izlerinden biri olduğu vurgulandı.

        Proje yürütücüsü ve OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Okay Pekşen, araştırmacılar Prof. Dr. Yasin Topaloğlu, Prof. Dr. Mevlüt Gürbüz, Prof. Dr. Muhammet Bahadır ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Burak Özsoy tarafından yapılan sunumlarda bölgenin tarihi potansiyeline dikkati çekildi.

        Pekşen, Karadeniz'in antik çağlardan bu yana pek çok halka ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Elimizdeki veriler bölgenin en eski ve sürekli sakinlerinin Orta Asya'dan göçlerle bölgeye gelen bozkır toplumları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu alanda yürütülen çalışmaların daha da artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Çalıştaya OMÜ'nün yanı sıra Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

