Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri Kızılırmak Deltası'ndaki kuş hareketliliği fotokapanlarla gözlem altına alındı

        Kızılırmak Deltası'ndaki kuş hareketliliği fotokapanlarla gözlem altına alındı

        İLYAS GÜN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yürütülen "Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" kapsamında 17 hektarlık alanda keskin uçlu sazların temizlenmesinin ardından bölge, yerleştirilen fotokapanlarla göçmen kuşlar ve canlı hareketliliği bakımından gözlenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası'ndaki kuş hareketliliği fotokapanlarla gözlem altına alındı

        İLYAS GÜN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yürütülen "Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" kapsamında 17 hektarlık alanda keskin uçlu sazların temizlenmesinin ardından bölge, yerleştirilen fotokapanlarla göçmen kuşlar ve canlı hareketliliği bakımından gözlenmeye başlandı.

        Fransız Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve farklı ülkelerde devam eden "Akdeniz Sulak Alanların Korunması ve Restorasyonu Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezince yürütülen "Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" ile yaklaşık 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası'nda 17 hektarlık alan, keskin uçlu sazlardan temizlendi.

        Kız kuşları başta olmak üzere, su kuşlarının üremesine uygun ortam sağlanması amacıyla sazların temizlenmesinin ardından bölgeye, göçmen kuşlar ve yaban hayvanlarının hareketliğinin gözlenmesi için fotokapanlar yerleştirildi.

        - Proje 2 yıl sürecek

        Biyoçeşitlilik uzmanı Nizamettin Yavuz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 17 hektarın keskin uçlu sazlardan temizlenmesiyle alanda gözlem çalışması yapmaya başladıklarını söyledi.

        Restorasyon öncesi ve sonrasını fotokapanlarla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yavuz, "Alandaki tavşan, domuz, tilki gibi yabani hayvan sayısını ve alanı ne kadar kullandığını tespit etmek için fotokapanları yerleştirdik. Alanda 4 fotokapan bulunuyor. Gece gündüz yani 24 saat görüntü alıyoruz. Fotokapan görüntüleri sonucunda alandaki hareketliliği değerlendirmeye alacağız." dedi.

        Yavuz, 17 hektarlık alanın temizlenmesiyle alanda hareketlilik yaşanmaya başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Fotokapanlarla kerkenez, karga, leş kargası, ibik, balıkçıl kuşları, turnalar, çeşitli ördekler görüntülendi. Onun dışında bazı memeli hayvanlar fotokapanlara yansıdı. Çakal, domuz, tavşan, kirpik, porsuk şu ana kadar sahada tespit ettiğimiz canlılar. Yaklaşık 2 yıl projemiz devam edecek. Proje boyunca burada izleme yapmayı sürdüreceğiz. Kızılırmak Deltası'nın bütün sahası için konuşmak doğru olmaz ama bu restorasyon sahası için kesin sonuçlar söyleyebileceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den "İlyaslı Barajı" açıklaması
        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den "İlyaslı Barajı" açıklaması
        'Samsun, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinden biri olacak' Samsun-Çar...
        'Samsun, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinden biri olacak' Samsun-Çar...
        19 Mayıs'ta cevizde verim artışı için aşılama çalışması yapılıyor
        19 Mayıs'ta cevizde verim artışı için aşılama çalışması yapılıyor
        Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
        Havza'da 60 ünite kan bağışı alındı
        Havza'da 60 ünite kan bağışı alındı
        Prof. Dr. Kumcağız: Çocuğun öfkesini yönetmeyi öğrendiği ilk yer ailedir
        Prof. Dr. Kumcağız: Çocuğun öfkesini yönetmeyi öğrendiği ilk yer ailedir