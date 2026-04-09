Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 388 bini aşkın yolcuya hizmet verdi
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 3 ayında 388 bin 147 yolcuya hizmet sunuldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 122 bin 539, dış hatlarda 7 bin 238 olmak üzere 129 bin 777 olarak gerçekleşti.
Havalimanından iç hatlarda 1228, dış hatlarda da 58 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise martta 1020 ton oldu.
Yılın ilk 3 ayında ise yolcu trafiği 388 bin 147 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 3 bin 518 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği de 3 bin 333 tona ulaştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.