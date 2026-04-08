Samsun'da bir kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının kolyesini çalan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan U.K'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince 1 Nisan'da Atakum ilçesinde S.H. (55) adlı kadının boynundaki kolyesini adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri U.K'yi saklandığı adreste yakalamıştı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

