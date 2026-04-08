Samsun'da DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ve Irak uyruklu S.M.S.A.H. (39) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.