Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da ev hanımının belediyenin desteğiyle kurduğu sera kadınlara istihdam sağlıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde ev hanımıyken Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle süs bitkileri serası kuran Filiz Köksal, iki yılda işini büyüterek hem Türkiye'nin birçok iline ürün göndermeye başladı hem de mahalledeki kadınlara istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lengerli Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Köksal, belediyenin üreticilere yönelik destek programından yararlanarak kurduğu serada mevsimlik süs ve salon bitkileri ile peyzaj ürünleri ve çilek fidesi üretiyor.

        Büyükşehir Belediyesince sağlanan destekle 2024 yılında üretime başlayan serada yaklaşık 30 çeşit ürün yetiştiriliyor.


        İki yılda iş hacmini büyüten Köksal, aylık ortalama 100 bin lira gelir sağlayan işletmenin sahibi oldu.

        - "Bugüne kadar 30 bin adedi aşkın üretim yaptık"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Filiz Köksal, ev hanımıyken üretime adım attığını belirterek, "Bir dönüm sera ile başladık. Büyükşehir Belediyemiz hem seramızı kurdu hem de bize toprak ve malzeme desteği sağladı. 30 çeşit dış mekan çiçeği var. Çilek fidelerimiz var. Anaç üzerine yetiştirdiğimiz çiçekleri fide olarak da üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine üretim yapıyoruz. Hemen hemen her ilden talep var. Bugüne kadar 30 bin adedi aşkın üretim yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesine bize sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Her zaman üretme arzusunun olduğunu ve çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Köksal, şunları kaydetti:


        "Bu desteği görünce hemen başvurduk. Çok güzel imkanlar sağladı bize Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ev hanımlığından iş hayatına başladım. Benimle birlikte başka kadınlar da iş imkanı buldu. Mahallemizdeki kadınlara da istihdam sunuyoruz. Başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum ama imkan verildiğinde kadınların başaramayacağı bir şey yok. Büyükşehir ile başardım.


        Kendi işinin patronu olmak gurur verici. Büyükşehir Belediyesinin, devletimizin çok güzel destekleri, teşvikleri var. Yeter ki insanımız üretmek istesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

