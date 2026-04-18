        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de sağlık çalışanları masa tenisi turnuvasında buluştu

        Vezirköprü'de sağlık çalışanları masa tenisi turnuvasında buluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Giriş: 18.04.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Devlet Hastanesi iş birliğinde organize edilen "23 Nisan Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası", Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Turnuvaya Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Kura çekimiyle başlayan organizasyon, grup müsabakalarının ardından çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Final ve üçüncülük maçlarının oynanmasının ardından turnuva sona erdi.

        Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Talha Turan tarafından verildi.

        Turnuvada kadınlar kategorisinde Kübra Çiftçi birinci, Feyzanur Akman ikinci, Sinem Gökçek üçüncü, Merve Güven dördüncü, Melike Töre Demirci beşinci oldu.

        Erkeklerde ise Ahmet Yılmaz birinci, Ahmet Nazım Küçük ikinci, Selami Şeberler üçüncü, Yusuf Oflu da dördüncülüğü elde etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Haftanın Kitapları
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Vezirköprü'de sağlık çalışanları masa tenisi turnuvası
        Beşiktaş, Samsun'a geldi
        Beşiktaş kafilesi Samsun'a geldi
        Beşiktaş kafilesi, Samsun'a geldi
        İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
        Otomobil park halindeki tıra çarptı: 5 yaralı
