Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Orhan Ç. (44) idaresindeki 55 ANF 457 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde akaryakıt istasyonunda park halindeki 99 ZF 408 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

