        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek

        Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Samsun Valiliği himayesinde "Samsun Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

        Giriş: 28.04.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konukevi'nde 30 Nisan'da düzenlenecek çalıştay, "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla yapılacak.

        Samsun Valiliği himayesinde düzenlenecek çalıştay Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

        Türkiye genelinde 81 ili kapsayan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında gerçekleştirilecek programda israf, atık yönetimi ve kaynak verimliliği konuları ele alınacak.

        Çalıştayda gıda, su, enerji, sanayi ve tüketim alışkanlıkları gibi alanlarda israfın çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        İki aşamalı modelle yürütülecek çalıştayın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapılacak, ikinci aşamada ise elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılacak.

        Çalıştay kapsamında iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıkların yer aldığı 14 tematik masa oluşturulacak.

        Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda elde edilecek verilerin ulusal sıfır atık politikalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Benzer Haberler

        Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Samsun'da "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşi düzenlendi
        Samsun'da "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşi düzenlendi
        Samsun'da bağımlılıkla mücadele
        Samsun'da bağımlılıkla mücadele
        Samsun'da "Gaza Anlayışı ve Gazilik" konferansı düzenlendi
        Samsun'da "Gaza Anlayışı ve Gazilik" konferansı düzenlendi
        Genç yaşta kalp krizi riskine dikkat: "Horlama ve uyku apnesi ilk belirti o...
        Genç yaşta kalp krizi riskine dikkat: "Horlama ve uyku apnesi ilk belirti o...