Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 69 tabanca fişeği, 35 gram sentetik kannabinoid, 36 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.