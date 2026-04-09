        Samsun'daki Asarkale ve Kral Kaya Mezarları tarihe ışık tutuyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde Helenistik döneme tarihlenen Asarkale ve Kral Kaya Mezarları, bölgenin en önemli tarihi değerleri arasında bulunuyor.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görevli uzman Hasan Dikmen, AA muhabirine, Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nın Kızılırmak Vadisi'ne hakim noktada Asar Mahallesi'nde sarp kayalıklar üzerinde bulunduğunu söyledi.

        Kaya mezarlarının Helenistik dönemde milattan önce 300 ile 120 yılları arasına tarihlendiğini belirten Dikmen, kayalara oyularak yapılan mezarların Pontus Kralı VI. Mithridatis döneminde oluşturulduğunu anlattı.

        Kaya mezarının Anadolu'da Urartularla başlayan bir gelenek olduğuna işaret eden Dikmen, "VI. Mithridatis dönemine ait kalelerin çoğunun çevresinde kaya mezarlarına rastlanmaktadır. Daha sonra Frigler başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde bu geleneği görebiliyoruz." dedi.

        Asarkale'deki kaya mezarlarının ön cephesinde kare başlıklı 4 sütun olduğuna dikkati çeken Dikmen, şöyle devam etti:

        "Sütunların hemen arkasında dikdörtgen veya kare bir oda bulunmaktadır. Bu odanın bitiminde yaklaşık 80 santimetrelik küçük bir kapıdan asıl mezar odasına geçilmektedir. Mezar odasında kralın veya yöneticinin tek başına ya da ailesiyle gömüldüğü bölümler mevcuttur. Ölüler taş sedirlere veya 'niş' dediğimiz duvarların içerisindeki oyuklara yerleştirilirdi. Günümüzde bu mezarların içerisinde herhangi bir kemik yapısına veya süs eşyasına rastlanmamaktadır. Bunun sebebi de bu mezarların antik dönemden itibaren yağmalanmış olmasıdır."

        - Bölgede kazı çalışması yürütülüyor

        VI. Mithridates döneminde inşa edilen kalelerin üst kısımlarında yöneticilerin, alt tarafta ise halkın yaşadığı yerlerin bulunduğunu anlatan Dikmen, Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nı Kurtuluş Savaşı döneminde Rum çetelerinin sığınak olarak kullandığını aktardı.


        Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nda 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle kazı çalışması başlatıldığını anımsatan Dikmen, kazıların Samsun Müze Müdürlüğü başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi.

        Dikmen, "Kazı çalışmasıyla öncelikle alanın bitki temizliği yapıldı, ulaşım yolları düzeltildi. Kalenin yüzde 20-30'luk bölümü ortaya çıkarıldı. Hedefimiz, en kısa sürede kazı ve restorasyon çalışmalarını bitirerek Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nı bütüncül şekilde turizme kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Benzer Haberler

        Samsun'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Vezirköprü'den Viyana'ya mesleki eğitim stajına gideceklerden Kaymakam Kaya...
        Vezirköprü'den Viyana'ya mesleki eğitim stajına gideceklerden Kaymakam Kaya...
        Bafra'da "Muhtarlar Buluşması" düzenlendi
        Bafra'da "Muhtarlar Buluşması" düzenlendi
        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Adem Aşçı seçildi
        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Adem Aşçı seçildi
        Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı
        Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı
        Atakum'da masaj salonuna fuhuş baskını
        Atakum'da masaj salonuna fuhuş baskını