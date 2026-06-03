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        Vezirköprü'de özel eğitim uygulama okulunun yapılıyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek 8 derslikli özel eğitim uygulama okulunun yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Vezirköprü'de özel eğitim uygulama okulunun yapılıyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek 8 derslikli özel eğitim uygulama okulunun yapımına başlandı.

        Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında yüklenici firma sahibi Muhammet Kızılkaya, inşaat mühendisi Ümit Türkel ve inşaat teknikeri Alperen Arslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret etti.

        Ziyarette okul inşaatının durumu, proje takvimi ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Gül, yaptığı açıklamada, özel eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımların toplumun her kesimi için önemli olduğunu belirtti.

        İlçeye kazandırılacak okulun özel gereksinimli öğrencilerin eğitim olanaklarını geliştireceğini vurgulayan Gül, öğrencilerin daha çağdaş ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine katkı sunacak yatırımın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Projeye destek verenlere teşekkür eden Gül, eğitim alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.




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