Yöresel lezzetlerden "Alaçam kapaklı pidesi" coğrafi işaret almaya hazırlanıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinin lezzetlerinden "Alaçam kapaklı pidesi"nin kendine has özellikleri ve geleneksel yapılış yöntemiyle tescillenmesi için coğrafi işaret çalışmaları başlatıldı.



Pideleri ile ünlü Samsun'da Alaçam ilçesinde yapılan kapaklı pide farklı lezzetiyle öne çıkıyor.



Karadeniz mutfağının en seçkin örneklerinden biri olan "Alaçam kapaklı pidesi"ni diğer Samsun pidelerinden ayıran özelliği ise özgün pişirme tekniği ve iç harcı.



Alaçam kapaklı pidesi lezzetini ise iç harcının çiğ kıyma, ince kıyılmış soğan, domates, biber ve baharatların karışımıyla hazırlanmasından alıyor. Hamurun alt tabakası yüzde 65, kapak kısmının ise yüzde 35 kalınlığında olması ise pideye çıtırlığını veriyor.



Kıyma çiğ olarak pidenin içinde taş fırında ağır ağır pişerken saldığı suyu ve yağıyla hamura aromasını veriyor. Fırından çıktıktan sonra pide genellikle üzerine bolca tereyağı sürülerek sıcak servis ediliyor.



Coğrafi işaret tescil süreciyle birlikte "Alaçam kapaklı pidesi"nin hem geleneksel standartlarının korunması hem de bölge turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.



Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, "Alaçam kapaklı pidesi"nin farkının içindeki etin hamurla özdeşleşerek pişmesinden kaynaklandığını söyledi.



Kapaklı pidenin ilçede çok eski bir lezzet olduğuna işaret eden Özdemir, "Alaçam kapaklı pidesi ile ilgili Alaçam Kaymakamlığı ve Alaçam Belediyesi olarak coğrafi ürün tescilli başvurusunda bulunduk. İnşallah ilçemizde kapaklı pideyi tescilli hale getiriyor olacağız. Tescilli olma süreci devam etse de kapaklı pide damaklarda iz bırakan bir pidedir." dedi.



Pidenin ilçede yetişen hayvanların eti ile üretildiğini belirten Özdemir, "Alaçam'da farklı bir lezzet, insanların Alaçam'a gelmesi için gerçekten bir sebep." ifadelerini kullandı.



- "Kapaklı pideyi ilk defa tadanlar lezzetli olduğunu söylüyorlar"



Pide ustası Burhan Mur, 35 yıldır pidecilik yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.



Alaçam kapaklı pidesini herkesin tatmasını istediklerini kaydeden Mur, şöyle devam etti:



"Kapaklı pide zaten adı da üzerinde olduğu gibi hamurdan kapağı olan bir pide yani açık değil üstü kapalı olduğu için bu ismi almış. İçine çiğ kıymadan harcını koyarız ve içindeki kıyma suyunu hamura saldığı için çok da lezzetli olur, lezzetini oradan alır. Kapaklı pideyi ilk defa tadanlar gerçekten çok beğendiklerini, lezzetli olduğunu söylüyorlar. Özellikle tereyağı zaten çok güzel bir lezzet katıyor. Herkes beğeniyor. Beğenmedim diyen çıkmıyor yani. Herkesten güzel dönüşler alıyoruz."



İşletme sahibi ve pide ustası Cengiz Ergin, Alaçam'daki herkesin bu pideyi bildiğini söyledi. Pideyi bilmeyen müşterilere tavsiye ettiklerini ve tadanların çok memnun olduğunu dile getiren Ergin, "Bu lezzeti ilk tadanlar teşekkür ediyorlar, böyle bir lezzeti sunduğumuz için bize teşekkür ediyorlar. Kapaklı pideyi yemeye herkesi bekleriz. Memnun kalacağından eminiz." dedi.



İlçede müteahhitlik yapan Esen Gül Bayrak da Alaçam'da misafirlerini çoğunlukla kapaklı pide yemeye getirdiğini dile getirdi. Bayrak, "Yılların verdiği bir tat. Üstü incecik hamur olur, içi bol kıymalı, altı yumuşacık, çok lezzetlidir. Severek yiyoruz, tüketiyoruz. Gelen misafirlerimizi, günlerimizi burada yapmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.



Müşterilerden Melis Asan da ailesi ile haftada birkaç kez kapaklı pide yemeye geldiklerini, hamuru diğer pidelere göre daha ince olduğundan dolayı çok sevdiklerini söyledi.

