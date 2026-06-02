Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor

        Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor

        Şanlıurfa bozkırının ortasında yer alan "sakin şehir" Halfeti ilçesi, Birecik Baraj Gölü kıyısındaki görünümüyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor

        Şanlıurfa bozkırının ortasında yer alan “sakin şehir” Halfeti ilçesi, Birecik Baraj Gölü kıyısındaki görünümüyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, görüntüsüyle herkesi büyülüyor.

        Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Ziyaretçiler, baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan "batık kent"i, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

        Özellikle ilçede hafta sonları otel, tekne turları ve restoranlarda yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

        - Bayram tatili esnafın yüzünü güldürdü

        Halfeti Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede özellikle Kurban Bayramı tatili dolayısıyla binlerce ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

        Kurum ve kuruluşların işbirliğiyle konukları en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Karaman, "Ziyaretçilerimiz, özellikle baraj gölü üzerinde yapılan tekne turlarına ilgi gösteriyor. Bir bölümü sular altında kalan yerleşim yerleri de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçemizde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi ağırladık. Bütün kurumlar işbirliği yaptı, gelen konuklarımızı ilçemizden memnun göndermenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

        Turizm işletmecisi Abdullah Dirier de yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

        İlçenin kendine has güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülediğini anlatan Dirier, "Bu bayram çok güzel ve yoğun geçti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Ne mutlu bize, inşallah her dönem böyle devam eder." şeklinde konuştu.

        Ziyaretçilerden Yılmaz Demirkaya ise "Tekne turunu güzel buldum, çok beğendim. Uzun süredir burayı gezmeyi istiyorduk, yeni nasip oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Haliliye'de 15 kırsal mahalleye daha spor yatırımı
        Haliliye'de 15 kırsal mahalleye daha spor yatırımı
        Mobilyacılar sitesinde asfaltlama çalışması
        Mobilyacılar sitesinde asfaltlama çalışması
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Siverek'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Siverek'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı