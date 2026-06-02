Şanlıurfa'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 2 iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





Kadıkendi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişiğindeki dükkana da sıçradı.





İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.





İki iş yerinde de hasar oluştu.



