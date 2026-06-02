Şanlıurfa'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 2 iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 02.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 2 iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kadıkendi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişiğindeki dükkana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
İki iş yerinde de hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ