        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Harran'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Giriş: 31.05.2026 - 17:36 Güncelleme:
        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

        İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçeye başlayan ziyaretçi akını Kurban Bayramı tatilinde en üst seviyeye ulaştı.

        Tatili fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

        Turizm işletmecisi Ömer Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen bayramlara oranla Harran'a gelen misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını söyledi.

        Yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını ifade eden Özyavuz, "GAP turu kapsamında Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 90'ı ilçemize geliyor. Bu yoğunluğun bundan sonra da artarak devam edeceğini bekliyoruz. İlçede turizmle alakalı yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Harran'ın bir turizm merkezi haline gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Salih Taşkesen ise bayram tatilini fırsat bilerek Harran'a geldiklerini söyledi.

        Harran'ı ilk defa gördüğünü ve memnun kaldığını anlatan Taşkesen, herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini dile getirdi.

        Remzi Kılıç ise ailesiyle birlikte Bursa'dan kente geldiğini ve memnun kaldıklarını belirterek, "Tarihi yerleri görmek istedik. Burası da çok güzel, herkese tavsiye ederim." dedi.

        İzmir'den gelen ziyaretçilerden Sultan Badem de bayram tatilinde havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 otomobil zarar gördü
        Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarıldı
        Oto galeriye silahlı saldırı
        Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye amiri koştu
        Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
        Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken av tüfeği ile 5 kişiyi yaraladı
