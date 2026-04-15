Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.T. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

