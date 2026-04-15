Şanlıurfa'da 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aynı aileden 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Kırsal Koçhisar Mahallesi'nde Mehmet Ş. (56), Makbule Ş. (56) ve Masal Ş. (5) yaşadıkları evde sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

