Şanlıurfa'da araçta 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir otomobil durduruldu. Araçta hassas burunlu köpeğin katılımıyla yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.

