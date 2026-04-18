        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da debisi yükselen derede mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

        Şanlıurfa'da debisi yükselen derede mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde debisi aniden yükselen derede mahsur kalan çoban ve 60 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da debisi yükselen derede mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde debisi aniden yükselen derede mahsur kalan çoban ve 60 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Selimpınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Serkan Yavuz, yağmurun başlamasıyla geri dönmeye karar verdi.

        Yavuz ve hayvanları yağışın etkisiyle debisi yükselen Selimpınar Deresi'nden geçmek isterken mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle çoban ve hayvanları kurtardı.

        Serkan Yavuz, suyun aniden yükseldiğini belirterek, "Dere içinde mahsur kalınca telefonla yardım istedim. Ekipler ve komşular yardıma geldi. Herhangi bir kaybımız yok, herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Şanlıurfa'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da okulların güvenliğine yönelik yeni tedbirler alındı
        Şanlıurfa'da okulların güvenliğine yönelik yeni tedbirler alındı
        Şanlıurfa Valiliğince eğitim kurumlarında ek tedbirler alındı:
        Şanlıurfa Valiliğince eğitim kurumlarında ek tedbirler alındı:
        Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu: "Çeşitli salgın hastalıkların ge...
        Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu: "Çeşitli salgın hastalıkların ge...