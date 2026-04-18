Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. saklandıkları adreslerde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



