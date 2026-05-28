Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Samet Çakır'ın (24) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110. kilometresinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.