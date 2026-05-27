Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Fikret Bilgin idaresindeki 07 FTU 12 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun Kalınağaç Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Zeynep Dila, Süreyya ve Mir Bilgin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

