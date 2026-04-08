        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.04.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Mehmet Sait Vural (30) idaresindeki 48 AYN 092 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda Kasım Binay (35) yönetimindeki 63 AAF 605 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Kasım Binay ile Ramazan Vural, Yunus Vural, İbrahim Sevacı, Hediye Binay, Şükran Binay, Mehmet Nuri Turay ve Hatice Koyuncu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!

        Şanlıurfa'da 25 metrelik yol projesinde asfalt çalışmaları başladı
        Şanlıurfa'da 25 metrelik yol projesinde asfalt çalışmaları başladı
        Eyyübiye zabıtası denetimlerini sürdürüyor
        Eyyübiye zabıtası denetimlerini sürdürüyor
        Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden at telef oldu
        Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden at telef oldu
        Şanlıurfa'da şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da araçta 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına...
        Şanlıurfa'da araçta 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına...
        Devrilen mikserde sıkışan sürücü kurtarıldı
        Devrilen mikserde sıkışan sürücü kurtarıldı