Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Adar Halman (30) idaresindeki 63 AJZ 198 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kenan Ağırtaş'a (15) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halman ile Ağırtaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ağırtaş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

