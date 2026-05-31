Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında, Baki K. idaresindeki 26 UL 476 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Abdullah Y. ve Zülküf Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.