Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

