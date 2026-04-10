        Siirt'te altyapı ve su tarifelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, asfalt, altyapı ve su tarifelerini kapsayan bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Siirt'te altyapı ve su tarifelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, asfalt, altyapı ve su tarifelerini kapsayan bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kızılkaya, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hava şartlarının elverişli olması halinde önümüzdeki günlerde kentte asfalt yenileme çalışmalarına başlanacağını, toplam 26 lokasyonda çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

        Sezon boyunca yaklaşık 25 kilometre yol ağının yenileneceğini, 60 kilometrelik alanda bakım ve onarım çalışması yapılacağını dile getiren Kızılkaya, toplamda 50 bin ton sıcak asfalt gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

        Altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini anlatan Kızılkaya, asfaltlanacak alanlarda yeniden kazı yapılmaması amacıyla gerekli planlamaların yapıldığını, ayrıca sökülen asfaltın geri dönüştürülerek yeni açılan imar yollarında değerlendirileceğini aktardı.

        Su tarifesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kızılkaya, bazı nedenlerle kademeli su tarifesine geçildiğini, vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda indirime gidildiğini söyledi.

        Toplantıda Fen İşleri Müdürü Burak Can Avcı tarafından 2026 yılı kent merkezindeki sıcak bitümlü asfalt çalışmaları, Siirt Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) Müdürü Seyithan Kılınç tarafından da su tarifelerine ilişkin sunum yapıldı.

        Su tarifelerinin güncellendiği belirtilirken, muayene süresi 10 yılı dolmuş su sayaçlarının yenilenmesine ilişkin bedellerin vatandaşların bütçesini korumak amacıyla aylık 107 lira olmak üzere 12 ay taksitlendirileceği ifade edildi.

        Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

