Siirt'te çarpışan otomobil ile kamyondaki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kurtalan-Batman kara yolu Yunuslar köyü mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 CMH 499 plakalı otomobil ile 27 AHS 113 plakalı mıcır yüklü kamyon çarpıştı.



Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

