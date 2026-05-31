Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

