Siirt'te kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.



Şirvan Afacanlar Anaokulu Müdürü Bayram Kaplan (35), dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.





İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.



İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, vefat eden Kaplan için taziye mesajı yayımladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan mesajda Saz, "Şirvan Afacanlar Anaokulu Müdürü Bayram Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.







