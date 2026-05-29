        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Sinop'un Erfelek ilçesinde yer alan ve irili ufaklı şelalelerden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, bayram tatilini geçirmek için kente gelenlerin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen, 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Türkiye'nin farklı kentlerinden tatil için Sinop'a gelen binlerce ziyaretçi, doğal güzellikleriyle dikkati çeken parkta piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirme fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar ise park içinde oluşturulan parkurlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

        Ziyaretçilerden Enes Cize, AA muhabirine, tatil için İstanbul’dan Sinop’a geldiklerini söyledi.


        Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nı her yıl ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten Cize, "Hemen hemen her yıl gelmeye çalışıyorum. Burası aslında başlangıç noktası. Devamında 27 kattan oluşan şelaleler var. Gücü yeten ve tırmanabilecek olanlara tepeye kadar çıkmalarını tavsiye ederim. Biraz heyecan ve macera sevenler için güzel bir parkur." dedi.

        Şelalelerin doğal atmosferinden etkilendiklerini dile getiren Cize, "Ailesiyle gelenler için her türlü ortam sağlanmış. Park, restoran ve güzel manzaralar var. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için çok güzel bir yer." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

