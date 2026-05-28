        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Türkiye'nin kuzey ucu Sinop'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

        Üç tarafı denizle çevrili, Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Konaklama tesislerinin büyük oranda dolduğu kentte, ziyaretçiler bayramın ikinci gününde tarihi mekanlarda ve sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen ve geçen yıl ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, tarihi yapının girişinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

        Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı'nda da ziyaretçi yoğunluğunun oluştuğu kentte, gezi tekneleri seferleri de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer aldı.

        Bu arada bayram hareketliliği nedeniyle araç trafiğinde de artışın yaşandığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince farklı noktalarda tedbir alındı.

        Ekipler, sürücüleri kent içinde uygunsuz park yapmamaları konusunda uyararak, otoparklara yönlendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

