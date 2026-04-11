        Sinop'ta Sumud Filosu'na destek amacıyla "Gazze Nöbet Çadırı" kuruldu

        Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Sinop'ta "Gazze Nöbet Çadırı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan nöbet çadırının yanında resim sergisi ve bağış noktası da yer alıyor.

        Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Fatih Özcan, Gazze’de yaşanan insani dramın sona ermesi ve bölgedeki ablukanın kırılması için meydanlara indiklerini söyledi.

        Dünya genelinden aktivistlerin katılımıyla denize açılan Küresel Sumud Filosu'nun başarısına inandıklarını vurgulayan Özcan, "Platform olarak ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda Gazze nöbet çadırları kurma kararı aldık. Nöbetle, o gemilerde yer alan kardeşlerimizle gönül birliğimizi göstermek istedik." dedi.

        Vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunan Özcan, "Nöbet çadırımız nisan ayının sonuna kadar vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Yakın zamanda ülkemizden de gemiler bu kutlu sefer için yola çıkacak. Sumud Filosu'na dahil olacak gemilere ve Gazze halkına desteklerini sunmak için tüm vicdan sahibi vatandaşlarımızı alanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
