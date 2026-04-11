Sinop'ta Sumud Filosu'na destek amacıyla "Gazze Nöbet Çadırı" kuruldu

Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Sinop'ta "Gazze Nöbet Çadırı" oluşturuldu.



Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan nöbet çadırının yanında resim sergisi ve bağış noktası da yer alıyor.



Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Fatih Özcan, Gazze’de yaşanan insani dramın sona ermesi ve bölgedeki ablukanın kırılması için meydanlara indiklerini söyledi.



Dünya genelinden aktivistlerin katılımıyla denize açılan Küresel Sumud Filosu'nun başarısına inandıklarını vurgulayan Özcan, "Platform olarak ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda Gazze nöbet çadırları kurma kararı aldık. Nöbetle, o gemilerde yer alan kardeşlerimizle gönül birliğimizi göstermek istedik." dedi.



Vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunan Özcan, "Nöbet çadırımız nisan ayının sonuna kadar vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Yakın zamanda ülkemizden de gemiler bu kutlu sefer için yola çıkacak. Sumud Filosu'na dahil olacak gemilere ve Gazze halkına desteklerini sunmak için tüm vicdan sahibi vatandaşlarımızı alanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







