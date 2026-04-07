Silopi Kaymakamı Partal, Buğdaylı köyünde incelemede bulundu

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Buğdaylı köyünü ziyaret etti.



Buğdaylı köyünde vatandaşlarla sohbet eden Partal, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Partal, İlçe Özel İdare Müdürü Cemal Birlik'ten köy kırsalından geçen Celal Deresi'nde sel ve taşkınlara karşı yürütülen ıslah çalışmasına ilişkin bilgi aldı.



Buğdaylı köyünün bölge tarımı için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Partal, "Islah çalışmaları köydeki üretim kapasitesini arttırarak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak. Bu tür çalışmalar köylerimizin kalkınması ve üretim gücünün artması için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın refahını yükseltmek adına projeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



