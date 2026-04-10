Akıncılar Belediyesi nohut ekimi yaptı
Akıncılar ilçesinde, belediye öncülüğünde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla nohut ekimi gerçekleştirildi.
Akıncılar ilçesinde, belediye öncülüğünde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla nohut ekimi gerçekleştirildi.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yürütülen proje kapsamında belirlenen tarım arazilerinde nohut ekimi yaptıklarını söyledi.
İlçede tarımsal üretimi artırmaya yönelik projelere önem verdiklerini belirten Sevinç, "Atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Sevinç, benzer projelerle üreticilere katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, gerçekleştirilen nohut ekiminin hem üretime katkı sağlaması hem de çiftçilere örnek olmasını temenni etti.
