        Sivas Haberleri

        Akıncılar Belediyesi nohut ekimi yaptı

        Akıncılar ilçesinde, belediye öncülüğünde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla nohut ekimi gerçekleştirildi.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yürütülen proje kapsamında belirlenen tarım arazilerinde nohut ekimi yaptıklarını söyledi.

        İlçede tarımsal üretimi artırmaya yönelik projelere önem verdiklerini belirten Sevinç, "Atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Sevinç, benzer projelerle üreticilere katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, gerçekleştirilen nohut ekiminin hem üretime katkı sağlaması hem de çiftçilere örnek olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Gemerek'te anaokulu öğrencilerinden polislere ziyaret
        Gemerek'te anaokulu öğrencilerinden polislere ziyaret
        Suşehri'nde hacı adayları için eğitim semineri düzenlendi
        Suşehri'nde hacı adayları için eğitim semineri düzenlendi
        Sivas için zirai don uyarısı
        Sivas için zirai don uyarısı
        Sivas sanayisinde yeni dönem, yerel kalkınma hamlesi ile stratejik sektörle...
        Sivas sanayisinde yeni dönem, yerel kalkınma hamlesi ile stratejik sektörle...
        Nisan karı mest eden manzaralar oluşturdu
        Nisan karı mest eden manzaralar oluşturdu
        Derenin taştığı köyde ev ve ahırları su bastı
        Derenin taştığı köyde ev ve ahırları su bastı