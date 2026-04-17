Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top koruma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK arasındaki Çorum Şehir Stadyumu'nda mücadele, 19 Nisan Pazar saat 16.00'da başlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.