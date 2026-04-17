Suşehri'nde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları protesto edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etti.



Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri ilçe meydanında toplanarak saldırıları kınadı.



Grup adına açıklama yapan Sezai Karakoç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Huri Selcen Kaya, "Yaşananlar karşısında herkes başını iki eli arasına alıp 'nereye bu gidiş?' sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan menfur saldırı, bizi 81 ilde iş bırakmaya ve kitlesel eylem kararı almaya sevk etmiştir." dedi.





Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



