        Sivas'ta bir sürücü, motokuryenin yola saçılan paralarını toplayıp polise teslim etti

        Sivas'ta duyarlı sürücünün seyir halindeki motokuryenin cebinden yola saçılan 1840 lirasını toplaması araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Kentte bilgisayar malzemesi satışı yapan Bülent Özçelik, Alibaba Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken önünde ilerleyen bir motokuryenin cebindeki paraların yola saçıldığını gördü.

        Aracından inen Özçelik, topladığı paraları bölgedeki polis merkezi amirliğine teslim ederek, plakasını verdiği motosikletin sahibine ulaştırılmasını istedi.

        Plaka bilgilerinden motokuryeye ulaşan polisler, parayı sahibine teslim etti.

        Bülent Özçelik, AA muhabirine, dün bayram ziyareti için misafirliğe gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

        Önünde ilerleyen motokuryenin cebinden bir miktar paranın düştüğünü belirten Özçelik, aracını durdurarak parayı topladığını anlattı.

        Paraları bölgedeki polis merkezi amirliğine tutanak karşılığında teslim ettiğini dile getiren Özçelik, "Akşam saatlerinde polisler plakadan kurye arkadaşa ulaşmışlar ve parayı kendisine teslim etmişler. Kurye arkadaşımız akşam saatlerinde beni aradı. Markete çocuğuna bez almak için gittiğinde parasını düşürdüğünü fark ettiğini ve son parası olduğunu söyledi. Ben de helal para olduğunu söyleyerek daha dikkatli olmasını istedim." diye konuştu.

        Yaptığının normal bir davranış olduğunu ifade eden Özçelik, "Bunlar çok önemli şeyler değil, olması gereken şeyler. Paranın sahibine ulaşmak için sosyal medyadan da paylaşım yapmıştım. Çok olumlu dönüşler oldu ve teşekkür ettiler. Biz insani hasletlere sahip bir milletiz, özellikle bayramda bunu daha farklı düşünmek lazım. Doğal ve olması gerektiği gibi davrandığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

