Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 30.05.2026 - 18:26 Güncelleme:
S.N.D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile S.D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı otomobil, Avculu Mahallesi Baraj Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile S.D'nin aracında bulunan G.D. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
