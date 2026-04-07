Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınadı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınadı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

        SCÜ'den yapılan açıklamada, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemenin, insanlık onuru, temel hak ve özgürlükler ile evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan bir gelişme olduğu belirtildi.

        Adaletin zedelendiği ve vicdanların sessizliğe zorlandığı bir ortamda bu tür ihlaller karşısında sessiz kalmanın insanlık adına telafisi güç sonuçlar doğuracağı vurgulanan açıklamada, "İnsan onurunu korumayı amaçlayan hukuk düzeninin ayrımcılığı meşrulaştıran uygulamalarla anılması kabul edilemez. Yaşam hakkı hiçbir koşul, kimlik, inanç ya da siyasi gerekçeyle sınırlandırılamayacak kadar temel, devredilemez ve dokunulmazdır." ifadesine yer verildi.

        Kutsal mekanlara yönelik kısıtlamalar ile ibadet hakkının engellenmesinin din ve vicdan özgürlüğünün açık ihlali niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle ve evrensel değerlerle bağdaşmamaktadır. Üniversitelerin yalnızca bilimsel üretimin değil, aynı zamanda insan haklarını, barışı ve evrensel değerleri savunmanın da sorumluluğunu taşıyan kurumlar olduğunun bilinciyle uluslararası toplumu, hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye, yaşam hakkını kararlılıkla savunmaya ve kalıcı barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak insan onurunu, adaleti, eşitliği ve barışı esas alan evrensel değerleri savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi, ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştıran her türlü yaklaşımın karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

