Sivas Devlet Tiyatrosu "Antre" adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Antre" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.



Özlem Saraç'ın kaleme aldığı, Elif Yalçın'ın yönettiği "Antre" adlı oyunun proje danışmanlığını Ebru Nil Aydın yapıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 11 Nisan Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Oyunda, Mesut Elbay, Nilhan Nimet Öğütçen Topal, Hülya Keli, Özge Tepe, Muhammed Özkan, Mücahit Boyraz, Muammer Çağatay Keser ve Elif Yalçın rol alıyor.



Güneşli, güzel bir günde şehrin kalabalığında kendini arayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda, birbirini tanımayan insanların hayatlarının apartman antresinde kesişmesi konu ediliyor.

