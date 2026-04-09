Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Antre" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Antre" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlem Saraç'ın kaleme aldığı, Elif Yalçın'ın yönettiği "Antre" adlı oyunun proje danışmanlığını Ebru Nil Aydın yapıyor.

        Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 11 Nisan Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Oyunda, Mesut Elbay, Nilhan Nimet Öğütçen Topal, Hülya Keli, Özge Tepe, Muhammed Özkan, Mücahit Boyraz, Muammer Çağatay Keser ve Elif Yalçın rol alıyor.

        Güneşli, güzel bir günde şehrin kalabalığında kendini arayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda, birbirini tanımayan insanların hayatlarının apartman antresinde kesişmesi konu ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
